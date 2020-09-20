Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti - Son Dakika

Silivri'de uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir kafede oturan Mehmet Kalkan ve Ecem Ç., Ecem Ç'nin eşi Metehan Ç'nin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Ecem Ç. ve Mehmet Kalkan, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Kalkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Ecem Ç.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenilirken, Metehan Ç. olay sonrası emniyete giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.