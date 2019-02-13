Son Dakika Haberleri: Silopi'de Fidan Dikimi

Silopi'de Fidan Dikimi

7 saat önce

Silopi ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Silopi'de Fidan Dikimi, System.String[]
Silopi ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Ofis Mahallesi gümrük lojmanlarında gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine, İpekyolu Gümrük ve Ticaret Müdürü Yalçın Özden de katıldı.

Etkinlikte, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilen 250 fidanın dikimi yapıldı.

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Müdürü Yalçın Özden, lojman sahasının ağaçlandırılması, yeşili ve doğayı sevdirmek amacı ile personellerinin katılımıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:34 Kaynak: AA

Yalçın Özden, İpekyolu, Silopi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:59:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silopi'de Fidan Dikimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]