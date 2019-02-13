Silopi'de Fidan Dikimi
7 saat önce
Silopi ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Silopi
ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Ofis Mahallesi gümrük lojmanlarında gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine, İpekyolu
Gümrük ve Ticaret Müdürü Yalçın Özden
de katıldı.
Etkinlikte, Şırnak
Orman İşletme Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilen 250 fidanın dikimi yapıldı.
İpekyolu Gümrük ve Ticaret Müdürü Yalçın Özden, lojman sahasının ağaçlandırılması, yeşili ve doğayı sevdirmek amacı ile personellerinin katılımıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:34 Kaynak: AA
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı