Sobaya mazot dökünce bomba gibi patladı: Genç çırak yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir oto tamir dükkanında çırak olarak çalışan M.E., yanan sobaya mazot dökünce dehşeti yaşadı. Mazotun sobada patlaması sonucu M.E.'nin yüzünde yanıklar oluştu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.E., Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç çırak için hayati tehlikenin bulunmadığı bildirildi.
Patlama anı, dükkanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde olayın şiddeti ve yaşanan paniğin boyutu net şekilde görülüyor.
