ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak sonrası oluşan gölette, araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde, Habur Sınır Kapısı yakınlarında, Şırnak Valiliği TIR Parkı karşısındaki çevre yolu girişinde meydana geldi. Sağanak sonrası oluşan gölet nedeniyle ilerleyemeyen hafif ticari araç yolda kaldı. İçindeki 2 kişi aracın cam kısmına çıkarak yardım bekledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla bölgeye Silopi Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta mahsur kalan 2 kişiyi güvenli şekilde kurtardı.
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim Yalçın
Son Dakika › Güncel › Silopi'de Sağanak sonrası Araçta Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?