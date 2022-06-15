Silvan Belediyesinden, YKS için uyarı

Silvan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için uyarıda bulundu.

Silvan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ÖSYM'nin 18-19 Haziran'da yapacağı YKS'ye öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda girmeleri sağlamak ve gürültü yapılmaması için kafe, restoran, internet kafe ve inşaat firmalarını uyardı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, ilçede huzurlu ve güvenli bir sınav ortamının oluşturulması konusunda tüm kurumların koordineli bir şekilde hareket edeceğini belirtti.

Sınav sabahı kimlik belgesi konusunda problem yaşayabilecek adaylar için İlçe Nüfus Müdürlüğünün hafta sonu mesai yapacağını kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Kimliğini kaybeden adaylar İlçe Nüfus Müdürlüğümüzden geçici olarak kimlik belgesi alabilecekler. Ayrıca trafik polislerimiz, jandarmamız ve zabıta ekiplerimiz trafikte oluşabilecek aksaklıklara karşı görev başında olacak. Tüm ilgili kurumlarımız ile birlikte gerekli tüm tedbirleri aldık. Sınava girecek her bir evladımıza üstün başarılar diliyorum."