Simav\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Simav Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde; KOM, İSTH, NSM ve SSM Şube Müdürlükleri ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon çerçevesinde 15 şüpheliye ait 22 adres ve 14 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu imal ve kullanımında kullanılan malzemeler, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili Simav Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA