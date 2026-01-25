Simav'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Simav'da Uyuşturucu Operasyonu

Simav\'da Uyuşturucu Operasyonu
25.01.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde geniş çaplı uyuşturucu operasyonu yapıldı, 14 şüpheli gözaltında.

Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Simav Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde; KOM, İSTH, NSM ve SSM Şube Müdürlükleri ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon çerçevesinde 15 şüpheliye ait 22 adres ve 14 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu imal ve kullanımında kullanılan malzemeler, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili Simav Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Simav, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
08:39
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
08:10
Yasak aşk cinayeti Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
07:59
Temu’dan gündem yaratacak Türkiye kararı Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 09:55:18. #7.11#
SON DAKİKA: Simav'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.