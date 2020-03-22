Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi - Son Dakika Spor

Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi

14 dakika önce

- Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi Eczacıbaşı VitrA, oyuncusu Simge Aköz'ün şarkı söylediği videoyu paylaşarak, korona virüsün yayılmaması adına 'evde kal' çağrısı yaptı.

- Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi

İSTANBUL - Eczacıbaşı VitrA, oyuncusu Simge Aköz'ün şarkı söylediği videoyu paylaşarak, korona virüsün yayılmaması adına 'evde kal' çağrısı yaptı.

Eczacıbaşı VitrA, korona virüsün yayılmaması için evden çıkmayan vatandaşlara moral vermek amacıyla bir video yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda milli voleybolcu Simge Aköz, Sertab Erener'in 'Yanarım' şarkısını seslendirdi. Söz konusu videoya "Simge'nin moral yükseltici, biraz olsa bile yüzümüzü güldürüp, bize iyi gelen güzel sesi. Herkese iyi pazarlar. Bu süreci birlikte aşarız, evde kal" notu eklendi.

Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi

Eczacıbaşı Topluluğu, Simge Sağın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:15 Kaynak: İHA

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Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
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