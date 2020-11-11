Simitçi cinayetinde gözaltına alınan rakip fırının sahipleri adliyede - Son Dakika

ZONGULDAK'ta simit fırını sahibi Şaban Köroğlu'nu (43) çocuklarının yanında silahla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan rakip fırının sahipleri Cafer B. ve oğlu Sadık B., adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta geçen 14 Ekim'de meydana gelen olayda, simit fırını sahibi Şaban Köroğlu, 2 çocuğuyla alışverişten evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Köroğlu, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde 4 gün sonra hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ile telefon kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmalar sonunda, seyyar satıcılara simit verme nedeniyle Köroğlu ile husumetli olan fırın sahibi Cafer B. ve oğlu Sadık B., gözaltına alındı.Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.