Sinan Akçıl\'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı için yeni bir marş hazırlayacağını duyurarak dikkat çeken Akçıl, bu kez telif gelirlerine ilişkin sözleriyle konuşuldu.

MİLLİ TAKIM İÇİN MARŞ HAZIRLIĞI

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılacak olması sonrası harekete geçen Akçıl, milli coşkuyu yansıtacak yeni bir marş üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu çıkışıyla spor ve müzik dünyasını bir araya getiren sanatçı, kısa sürede gündem oldu.

“700’E YAKIN ŞARKIM VAR”

Bugüne kadar yüzlerce esere imza attığını belirten Akçıl, geniş repertuvarına dikkat çekerek yaklaşık 700 şarkısı bulunduğunu ifade etti. Sanatçının yıllar içinde ürettiği bu eserler, telif gelirlerinin de temelini oluşturuyor.

Akçıl, telif gelirlerinin kendisine uzun yıllar boyunca düzenli bir yaşam sunduğunu belirterek, “Telif gelirlerimle ömrüm boyunca aynı standartta yaşarım” dedi.

“SÜLALEM DE BU GELİRLE GEÇİNİR”

Açıklamasının en dikkat çeken bölümünde ise Akçıl, “Bırakın da sülalem de bu teliflerle geçinsin” ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sanatçının açıklaması farklı yorumlara neden oldu.