Sinan Albayrak, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Oyuncu Sinan Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Albayrak, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın çektiği "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Albayrak, "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Yüz aynası" başlıklı karesine oy verdi.

Albayrak, "Haber" kategorisinde de Mostafa Alkharouf'un kadrajladığı "İsrail'e dur de!" başlıklı kareyi beğenerek, "Bu karede ben etkileyen şey bir direniş, halkın uyanışı. Vahşete karşı, sömürgeciliğe, şiddete karşı halkın, bireyin direnişini bence bu fotoğraf çok güzel temsil ediyor." dedi.

"Spor" kategorisinde Cem Genco'nun çektiği "Çamur rugbisi" fotoğrafını oylayan Sinan Albayrak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Şebnem Coşkun'un Şahika Ercümen'i Marmara Denizi'nde deniz salyalarıyla çektiği "Kirli kanatlar" başlıklı fotoğraftan yana yaptı.

Bu fotoğrafı seçmesine dair de Albayrak, "Dalış yapmayı seviyorum. Ama maalesef her dalışta denizin dibinde var olan çöplüğü gördükçe, özellikle plastikten kendini kurtarmaya çalışan deniz canlılarını gördükçe gerçekten insan büyük acı çekiyor. Bence bu fotoğrafta da bu konu çok güzel anlatılmış. Nefes alamayan bir deniz var burada. Nefis alamayan bir deniz, dünyanın artık yok olduğunun göstergesidir." görüşlerini paylaştı.

Albayrak, "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un çektiği Mısır'ın başkenti Kahire'de sıcaktan bunalan Mısırlı çocukların yer aldığı "Çocuk her yerde çocuk" başlıklı kareyi beğendi ve fotoğraftan görsellikten ziyade, duygusal olarak etkilendiğini belirtti.

Fotoğraf oylamasında kendince farklı bir değerlendirme yaptığını söyleyen Albayrak, şunları kaydetti:

"Beni bir resim olarak çarpan ya da renk cümbüşüyle etkileyen fotoğrafa oy vermedim. O an o karenin içindekiler ne hissediyorsa ben onu hissedip, genel olarak fotoğrafa oy verdim. Yani içindeki duyguya bakıp oy verdim. Fotoğraflar çok hoş fotoğraflar. Renkleriyle, vermek istedikleriyle, neşesiyle büyük bir kaliteyi barındırıyor. Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etmek isterim."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.