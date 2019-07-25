Son Dakika Haberleri: Sincan Belediyesinden üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti
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Sincan Belediyesinden üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti

46 dakika önce

Sincan Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri için uzman rehberlerin nezaretinde üniversite tercih danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Sincan Belediyesinden üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti, System.String[]
Sincan Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri için uzman rehberlerin nezaretinde üniversite tercih danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Eğitime her daim destek veren Sincan Belediyesi, üniversite yolundaki gençlere doğru tercih yapabilmeleri için rehberlik desteği sağlıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın talimatıyla başlayan hizmette gençlerin puanları, başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjanları, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak geleceklerini belirleyecek doğru adımı atmaları ve sağlıklı tercih yapmaları noktasında öğrencilere destek veriliyor. Gençlere ve gençlerin fikirlerine verdiği önemi sıklıkla dile getiren Başkan Ercan, "Sevdikleri ve

mutlu olacakları meslekleri seçmeleri ve geleceklerini doğru şekillendirmeleri noktasında gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Tercih danışmanlığı hizmeti Evliya Çelebi ve Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanelerinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında uzman rehberler eşliğinde 29 Temmuz tarihine kadar devam edecek. - ANKARA
Sincan Belediyesi, Murat Ercan, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
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