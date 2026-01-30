Sincan'da Gençler Parkta Ateş Yaktı - Son Dakika
Sincan'da Gençler Parkta Ateş Yaktı

30.01.2026 09:00
Sincan'da gençler, parkta yaktıkları ateşi söndürmeden olay yerinden ayrıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde parkta oturan bir grup çardağın önünde yaktıkları ateşi söndürmeden parktan uzaklaştılar. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semti Mustafa Kemal Mahallesi 313'üncü Sokakta bulunan Yasemin Parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup genç parkta oturdukları çardağın önünde ateş yaktı. Daha sonra gençler yaktıkları ateşi söndürmeden parktan uzaklaştı. Gençlerin yaktıkları ateşi söndürmeden olay yerinden kaçtıkları anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Suç

