Son Dakika Haberleri: Sinema - Akıllara Seza
Son Dakika Güncel Haber

Sinema - Akıllara Seza

2 saat önce

- Fragman - "Akıllara Seza"İSTANBUL - Romantik komedi filmi "Akıllara Seza", 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren bir gencin; 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiğinin peşinden gitmesini konu ediniyor.

- Fragman - "Akıllara Seza"
İSTANBUL - Romantik komedi filmi "Akıllara Seza", 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren bir gencin; 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiğinin peşinden gitmesini konu ediniyor.
Haldun Boysan, Ulaş İnan Torun, Aslıhan Güner, Timur Acar, Kemal Uçar, Sema Atalay, Erdem Baş ve Onur Sermik'in rol aldığı filmin yönetmenliğini Serdal Genç yaptı.
Sinema - Akıllara Seza
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:43 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinop'ta kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kırıkkale'de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı (2) Takla atan taksiden araç sürücüsü burnu bile kanamadan çıktı Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:33:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinema - Akıllara Seza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]