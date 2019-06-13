Sinema - Akıllara Seza
2 saat önce
- Fragman - "Akıllara Seza"İSTANBUL - Romantik komedi filmi "Akıllara Seza", 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren bir gencin; 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiğinin peşinden gitmesini konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:43 Kaynak: AA
- Fragman - "Akıllara Seza"
İSTANBUL - Romantik komedi filmi "Akıllara Seza", 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren bir gencin; 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiğinin peşinden gitmesini konu ediniyor.
Haldun Boysan, Ulaş İnan Torun
, Aslıhan Güner
, Timur Acar
, Kemal Uçar
, Sema Atalay, Erdem Baş ve Onur Sermik'in rol aldığı filmin yönetmenliğini Serdal Genç
yaptı.
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