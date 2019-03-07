Son Dakika Haberleri: Sinema - Kapan

Sinema - Kapan

1 saat önce

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Kudret Sabancı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Kapan", "doğruluk mu cesaret mi?" temalı fakat ucunda ölümün olduğu bir yarışmaya katılan gençlerin hikayesini odağına alıyor.

- Filmin Fragmanı İSTANBUL - Kudret Sabancı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Kapan", "doğruluk mu cesaret mi?" temalı fakat ucunda ölümün olduğu bir yarışmaya katılan gençlerin hikayesini odağına alıyor.

Senaryosu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş'a ait olan filmin başrollerinde Erkan Petekkaya, Kemal Uçar, Öykü Çelik, Ali Gürer, Başak Akbay ve Neslihan Acar oynuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Altıntaş, Kudret Sabancı, Güncel
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