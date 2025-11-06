Sınıf Başkanının Vaadi Gerçekleşti!

(İZMİR) - Menderes Maurice Aliberti- Esin Özgener İlkokulu 3/A sınıfında başkanlık seçimlerinde başkan yardımcısı olan ve seçilince sınıfa belediye başkanını getirme sözü veren Miray Öre adlı öğrenci sözünü tuttu.

Menderes Maurice Aliberti- Esin Özgener İlkokulu 3/A sınıfında başkanlık dikkat çeken bir olay gerçekleşti. Sınıf başkanlığı seçimlerinde "Kazanırsam size kek yaparım, sınıfa da Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'i getireceğim" diyen Miray Öre sözünü tuttu. Öre'nin vaadini yaptığı kek ile birlikte sosyal medyada paylaşan annesinin paylaşımını fark eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek bu olaya kayıtsız kalmadı.

Başkan Çiçek'ten sürpriz

Başkanlık seçiminde Başkan Yardımcısı olan Miray Öre ve Başkan seçilen Azra Bozkurt'a sürpriz yaparak sınıfa gelen Başkan Çiçek, Miray'ın vaadini yerine getirmiş oldu. Miray ve Azra'yı kutlayan Menderes'in Başkanı Çiçek, çocuklarla sohbet etti. Ziyaret sonunda da birlikte fotoğraf çektirdi.

Seçim vaadini yerine getirdik

Gülümseten ziyaret ile ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Bugün seçim vaadi olarak belediye başkanını getirme sözü veren Maurice Aliberti - Esin Özgener İlkokulu'ndan Miray Öre'yi, Sınıf Başkanı Azra Bozkurt'u ve 3/A sınıfını ziyaret ettim. Seçim vaatlerini teker teker yerine getiren bir başkan olarak sınıf başkanımızın da vaadini birlikte yerine getirmiş olduk. Yaptığımız sürpriz ile çocuklarımızın yüzlerindeki heyecanı görmek çok değerliydi. Geleceğin büyük insanları çocuklarımızı mutlu edebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Çocuklarımız mutlu olsun

Sözlerine devam eden Başkan Çiçek, "Bizleri ağırlayan Miray ve Azra'ya görevlerinde başarılar diliyorum. 3/A sınıfı ve diğer tüm çocuklarımızın başarılı bir eğitim hayatı olmasını canı gönülden diliyorum. Tüm çocuklarımızın hayallerinden vazgeçmeyerek hedeflerindeki yere çalışıp, çabalayıp gelmelerini öğütlüyorum. Biz büyüklere de çocuklarımızın yolunu açmak için elimizden geleni yapmak düşüyor. Çocuklarımız mutlu olsun, geleceğin büyük insanları olsunlar" diye konuştu.