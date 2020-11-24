Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü sığınmacılara şiddet uygulayan Fransız polisini şikayet etti - Son Dakika

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü sığınmacılara şiddet uygulayan Fransız polisini şikayet etti

24.11.2020 23:51
Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü sığınmacılara şiddet uygulayan Fransız polisini şikayet etti, System.String[]

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Paris'te dün gece sığınmacıları tahliye ederken kasten şiddet uygulayıp, örgütün dağıttığı yardım malzemelerine zarar verdikleri gerekçesiyle polisler hakkında şikayette bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Paris'te dün gece sığınmacıları tahliye ederken kasten şiddet uygulayıp, örgütün dağıttığı yardım malzemelerine zarar verdikleri gerekçesiyle polisler hakkında şikayette bulundu.

MSF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, MSF ekiplerinin 17 Kasım'da başkentin banliyölerinden Saint-Denis'teki kamplarının boşaltılmasının ardından sokakta kalan yaklaşık 450 göçmeni desteklemek için Republique Meydanı'na gittiklerin belirtildi.

Ekiplerinin, polisin meydandaki sığınmacılara yönelik şiddet ve acımasızlıkla karşılaştığı vurgulanan açıklamada, uygulanan kasıtlı şiddet ve derneğin mallarına verilen zarar nedeniyle Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement hakkında şikayette bulunulduğu kaydedildi.

"Polisin sığınmacılara uyguladığı anlaşılmaz şiddetin şokunu yaşıyoruz"

Açıklamada, "Polisler, çadırlara ve battaniyelere el koydu, sığınmacıları cop ve biber gazlarıyla dağıttı bununla kalmayıp saatlerce sokaklarda kovaladı. İnsanlar, flaşlar, biber gazı ve cop kullanan güvenlik güçleri tarafından sıkıştırıldı, taciz edildi ve yaralandı." denildi.

Örgütün Fransa İçişleri Bakanlığından, polis şiddetine son verilmesi, sığınmacılara kış ve salgın döneminde acil barınma imkanı sağlaması çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Avukatlar ve bazı yardım derneklerinin de polis şiddetine maruz kalan, taciz edilen ve yerlerinden edilen sığınmacılar için barınma talebinde bulunduğu anımsatıldı.

MSF'nin Fransa Misyonu Başkanı Corinne Torre de Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Dün polis güçlerinin insanca barınma hakkı talep eden sığınmacılara karşı uyguladığı anlaşılmaz şiddet karşısında şok yaşıyoruz." diyerek sığınmacı sorununa çözüm bulmaya uğraşan siyasi iradenin olmadığı, aksine, yönetimin "güç kullanma iradesi" sergilediği eleştirisinde bulundu.

"Polis şiddeti Fransa'da yaygın"

Diğer yandan, sığınmacılara yardım eden "Utopia 56" kuruluşu da polis şiddetinin Fransa'da yaygın olduğu, dün geceki olayların medyaya yansımasıyla bu şiddetin görünür hale geldiğine ilişkin açıklama yayımladı.

Kuruluşun sığınmacılar için aldıkları çadırlara polis tarafından el konulduğuna dikkat çekildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in sığınmacılara yönelik polis şiddetine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmasından sonra Paris Savcılığı da aynı akşam kameralara takılan bir polise ait 3 farklı şiddet görüntüsü nedeniyle soruşturma açıldığını açıkladı.

Paris'in göbeğinde sığınmacılara biber gazı

Fransa'nın başkenti Paris'te dün gece, polis, Republique Meydanı'nda çadır kuran çoğunluğu Afgan 500'e yakın sığınmacıyı yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı, alandaki gazetecilere de şiddet uygulayan polis ve jandarmanın görüntülerinin gündem olması üzerine soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Birçok gazeteci, aktivist ve siyasetçi de sığınmacılara desteklerini ifade ederek polis şiddetini kınamıştı.

Fransa, Şiddet, Polis, Paris, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü sığınmacılara şiddet uygulayan Fransız polisini şikayet etti - Son Dakika


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