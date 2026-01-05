Sinop\'ta Esnafa Faiz İndirimi

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi faiz oranlarında indirime gitti.

26.Bölge Birliği Başkanı ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cemal Gürsel Öz, yaptığı açıklamada; kooperatif kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak yeni işletme ve yatırım kredilerinde, 05 Ocak tarihi itibarıyla yıllık faiz oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüldüğünü belirtti. Yeni faiz oranının aylık karşılığının ise yüzde 1,66 olduğu ifade edildi.

Başkan Öz, faiz indiriminin tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı olmasını dileyerek, kooperatif olarak her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. - SİNOP