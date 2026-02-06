Sinop\'ta Gıda Denetimi: Faaliyet Durduruldu

Sinop'un Gerze ilçesinde gıda denetimleri kapsamında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletmenin faaliyeti durduruldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gıda mühendislerince ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda, uygunsuz şartlarda gıda üretimi yaptığı belirlenen işletmeye idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletmede bulunan ekipmanlar mühürlenerek, uygunsuz ortamda gıda üretiminin önüne geçildi. Yetkililer, işletme sahiplerinin cezai işlem ve faaliyet durdurma yaptırımlarıyla karşılaşmamaları için gıda güvenliği tedbirlerine eksiksiz şekilde uymaları gerektiğini belirtti.

Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - SİNOP