Sinop'ta Gıda Denetimi: Faaliyet Durduruldu

06.02.2026 14:59
Gerze'de gıda mevzuatına aykırı faaliyet gösteren işletme mühürlendi ve ceza verildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde gıda denetimleri kapsamında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletmenin faaliyeti durduruldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gıda mühendislerince ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda, uygunsuz şartlarda gıda üretimi yaptığı belirlenen işletmeye idari para cezası uygulandı. Ayrıca işletmede bulunan ekipmanlar mühürlenerek, uygunsuz ortamda gıda üretiminin önüne geçildi. Yetkililer, işletme sahiplerinin cezai işlem ve faaliyet durdurma yaptırımlarıyla karşılaşmamaları için gıda güvenliği tedbirlerine eksiksiz şekilde uymaları gerektiğini belirtti.

Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Gerze, Sinop

