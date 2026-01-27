Sinop\'ta Okul Onarımları Başladı

Sinop'ta okulların ara tatile girmesiyle birlikte Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından eğitim kurumlarında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda Sinop Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yükümlüler tarafından tadilat, bakım, onarım ve boya-badana çalışmaları yürütülüyor. Okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Yetkililer, yapılan çalışmalarla öğrencilerin daha temiz, güvenli ve düzenli bir ortamda eğitim almalarının hedeflendiğini ifade ederek, kamu yararına gerçekleştirilen faaliyetlerin farklı okullarda da sürdürüleceğini kaydetti. - SİNOP