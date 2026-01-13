Sinop'ta Su Ürünleri İhracatı Artıyor - Son Dakika
Ekonomi

Sinop'ta Su Ürünleri İhracatı Artıyor

Sinop\'ta Su Ürünleri İhracatı Artıyor
13.01.2026 13:37
Sinop'ta 2024-2025 su ürünleri ihracatı raporu açıklandı, gelir ve miktarlar yükseldi.

Sinop Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2024 ve 2025 yıllarına ait su ürünleri ve hayvansal ürün ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre, 2024 yılında 14 milyon 22 bin 946 kilogram olarak gerçekleşen Türk somonu ve alabalık ihracatı, 2025 yılında 16 milyon 733 bin 17 kilograma ulaştı. Deniz salyangozu ihracatı ise aynı dönemde 718 bin 10 kilogramdan 734 bin 617 kilograma yükseldi. Balık yağı ihracatında ise önemli bir sıçrama yaşandı. 2024 yılında 2 milyon 214 bin 607 kilogram olan insani tüketim amaçlı balık yağı ihracatı, 2025'te 4 milyon 404 bin 310 kilograma çıktı. Bunun yanı sıra, 2024 yılında gerçekleştirilmeyen balık unu ihracatı, 2025 yılında 309 bin 764 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Toplam hayvansal ürün ihracat gelirleri de artış gösterdi. 2024 yılında 118 milyon 159 bin 32 dolar olan ihracat geliri, 2025 yılında 164 milyon 156 bin 870 dolara yükseldi.

Sinop Valiliği tarafından yapılan değerlendirmede, elde edilen bu artışların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün üretim, kalite ve ihracat odaklı çalışmaları sayesinde gerçekleştiği belirtilirken, su ürünleri sektörünün Sinop ekonomisindeki öneminin her geçen yıl arttığına dikkat çekildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Su Ürünleri İhracatı Artıyor

