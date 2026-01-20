Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik kannabinoid, silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 10,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai), içilmiş halde sigaraya sarılmış 5 adet sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza, 1 adet kurusıkı tabanca, 48 adet kurusıkı fişeği ve 40 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - SİNOP
Son Dakika › 3-sayfa › Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?