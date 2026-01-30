Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 142 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.