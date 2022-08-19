Tartıştığı Gülten'i, bıçaklayarak öldürüp, otomobili cesediyle yakmış - Son Dakika
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Tartıştığı Gülten'i, bıçaklayarak öldürüp, otomobili cesediyle yakmış

19.08.2022 20:57
Tartıştığı Gülten'i, bıçaklayarak öldürüp, otomobili cesediyle yakmış

SİNOP'un Boyabat ilçesinde otomobili yanmış halde bulunup, gölette cesedine ulaşılan Gülten İnan'ın (52), borç-alacak nedeniyle Kadir Karabulut (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

SİNOP'un Boyabat ilçesinde otomobili yanmış halde bulunup, gölette cesedine ulaşılan Gülten İnan'ın (52), borç-alacak nedeniyle Kadir Karabulut (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet sonrası yakalanan ve öldürdüğü İnan'ı aracıyla birlikte yaktığı, ardından cesedini de gölete attığı belirlenen Karabulut, tutuklandı.

İlçeye bağlı Koçak köyünde önceki gün akşam saatlerinde yol kenarında yanmış otomobili fark edenler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin Gülten İnan'a ait olduğunu tespit etti. Aileye ulaşan ekipler, evde olmadığı bilgisini aldıkları Gülten İnan için arama çalışması başlattı. Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki gölette İnan'ın cansız bedenine ulaştı. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

BIÇAKLAYIP, CESEDİ ARAÇLA YAKMIŞSoruşturma kapsamında aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu tespit edilen şüpheli Kadir Karabulut'un, bıçaklayarak öldürdüğü Gülten İnan'ı, aracıyla birlikte yaktığı, alevlerin sönmesinin ardından da cesedini gölete attığı ortaya çıktı.

Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Kadir Karabulut, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı Gülten'i, bıçaklayarak öldürüp, otomobili cesediyle yakmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı Gülten'i, bıçaklayarak öldürüp, otomobili cesediyle yakmış - Son Dakika
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