Son Dakika Haberleri: Sırbistan'da Hükümet Karşıtı Gösteriler Sürüyor

Sırbistan'da Hükümet Karşıtı Gösteriler Sürüyor

1 saat önce

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla 8 hafta önce düzenlenmeye başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Sırbistan'da Hükümet Karşıtı Gösteriler Sürüyor, System.String[]
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla 8 hafta önce düzenlenmeye başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Memnuniyetsizliklerini dile getirmek üzere bu cumartesi de başkent sokaklarına inen on binlerce gösterici, "Uyan Sırbistan", "Vucic aşağı, kapitalizm aşağı" ve "Halkın yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.

Sembolik olarak hazırlanan ve üzerinde yalnızca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in adının bulunduğu oy pusulalarıyla Meclis ve hükümet binasına yürüyen göstericiler, "Hırsız Vucic" sloganı attı.

"5 milyondan yalnızca biri" sloganlı protesto, başkentin yanı sıra Nis, Novi Sad, Vranje, Cacak, Mladenovac, Pozarevac ve Uzice şehirlerinde de düzenlendi.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, 8 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başlamıştı.

Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde, başına vurulan metal çubukla yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının geçen yıl aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Belgrad, Hükümet, Sırbistan Karadağ, Güncel
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