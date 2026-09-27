Sırbistan\'da dengeler değişti! Aleksandar Vucic istifa etti

Sırbistan'da dengeler, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in istifa kararıyla değişti. Vucic, yaklaşan erken parlamento seçimleri öncesinde cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı.

İSTİFA KARARINI İMZALADI

Aleksandar Vucic, 27 Eylül Pazar günü Belgrad’daki Cumhurbaşkanlığı binasında yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu. Vucic’in istifası, ikinci cumhurbaşkanlığı döneminin normal bitiş tarihinden yaklaşık 7 ay önce geldi.Vucic, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bu şekilde bana bir insanın üstlenebileceği en yüce görevi ve sorumluluğu verdiniz. Bugün istifamı sunduğum gün."

25 EKİM'DEKİ SEÇİME KATILACAK

Vucic’in istifasının arkasındaki en önemli siyasi gelişme, 25 Ekim’de düzenlenecek erken parlamento seçimleri oldu. Sırbistan hükümetinin resmi internet sitesinde 9 Eylül’de yayımlanan karara göre Vucic, Ulusal Meclisi feshederek erken parlamento seçimlerinin 25 Ekim 2026’da yapılmasına karar vermişti. Srbija Gov Vucic, cumhurbaşkanlığından ayrılmasının ardından seçime SNS listesinden katılacak.

"BARIŞI VE İSTİKRARI KORUMAK ZORUNDA OLACAK"

Vucic, istifa açıklamasında seçim sonrasında ülkeyi yönetecek isimlere de mesaj verdi. Ekonomik kalkınmanın devam etmesi gerektiğini belirten Vucic, şu ifadeleri kullandı: "Güveni kim kazanırsa kazansın, bunu seçim listelerinden birinin ilk sırasında bulunan biri olarak değil, cumhurbaşkanı sıfatıyla söylüyorum, barışı ve istikrarı korumak zorunda olacak. Ekonomik kalkınmayı sürdürmek zorundayız. Ancak ekonomik kalkınmadan söz ederken öncelikle inovasyonlara, yapay zekaya, robotlara ve geç kalmamaya dikkat etmemiz gerekecek."