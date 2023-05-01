Dün sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkisinde meydana gelen kazada, askeri personeli taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak (25) şehit olurken, 44 asker ile sürücü yaralandı.
Kazada otobüs şoförü Şırnak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sürücü Serdar F., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Şırnak'ta kazadan sorumlu ve 2 askerin şehit olmasına sebebiyet veren şöför tutuklandı - Son Dakika