Şırnak'ta kazadan sorumlu ve 2 askerin şehit olmasına sebebiyet veren şöför tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta kazadan sorumlu ve 2 askerin şehit olmasına sebebiyet veren şöför tutuklandı

02.05.2023 10:18

Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu, 45 kişinin askerin yaralandığı kazada aracın sürücüsü "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkisinde meydana gelen kazada, askeri personeli taşıyan otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak (25) şehit olurken, 44 asker ile sürücü yaralandı.

Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü tutuklandı

OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazada otobüs şoförü Şırnak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sürücü Serdar F., jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Şırnak'ta 2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü tutuklandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Vezir Barut: Şoför rampa aşağı uçarı gaz bastı. Virajda cinayeti işledi. Kasıtlı yapıldığı açık ve net . Cevap Yaz 24 10 Yayından Kaldır
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Uludere, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kazadan sorumlu ve 2 askerin şehit olmasına sebebiyet veren şöför tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta kazadan sorumlu ve 2 askerin şehit olmasına sebebiyet veren şöför tutuklandı - Son Dakika
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