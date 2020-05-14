Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde tespit edilen 3 terörist düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan terörle mücadele çalışmaları kapsamında; Bestler - Dereler Karanadaş Tepe bölgesinde, 13 Mayıs 2020 günü tespit ve takip edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadele kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK