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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı

26.07.2021 10:43
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 1 tabanca, 11,72 gram metamfetamin, 4,34 gram esrar, 1,47 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, bin 430 paket kaçak sigara, 12 kaçak cep telefonunun ele geçirildiği operasyonlarda 18'i kaçakçılık, 9'u asayiş suçlarından olmak üzere 27 kişi gözaltına alındı.


Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı

Habur Sınır Kapısı, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı - Son Dakika


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