Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonları: 27 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta polisin, kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. 1 tabanca, 11,72 gram metamfetamin, 4,34 gram esrar, 1,47 gram eroin, 3 sentetik ecza maddesi, bin 430 paket kaçak sigara, 12 kaçak cep telefonunun ele geçirildiği operasyonlarda 18'i kaçakçılık, 9'u asayiş suçlarından olmak üzere 27 kişi gözaltına alındı.