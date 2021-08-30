Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta güvenlik güçlerinin asayiş olaylarına karışan ve kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 7 gram eroin, 13 bin 251 paket kaçak sigara, 370 puro, 35 kaçak cep telefonu, 4 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 21'i kaçakçılık, 10'u asayiş suçundan olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin emniyetteki sorgusu sürüyor.