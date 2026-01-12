Şırnak\'ta Narkotik Operasyonu: 43 Gözaltı, 3 Tutuklama

Şırnak'ta polis ekiplerince düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 43 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5-11 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 51 adet sentetik ecza, 21 gram metamfetamin maddesi, 3 gram esrar maddesi, 2 gram eroin maddesi, 1 gram sentetik kanobionid (bonzai), 27 bin 400 adet kaçak sigara, 15 bin 820 adet kaçak ilaç, 4 adet sahte ehliyet, 5 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte evrak, 9 bin 747 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değeri 16 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında 14'ü göçmen, 43 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 40 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞIRNAK