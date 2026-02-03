Şırnak'ta Sağanak, 20 Hayvanı Öldürdü

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yamaçlardan kopan kaya parçaları bir ağıla düştü. Olayda 20 küçükbaş hayvan öldü.

İlçe genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Sağanak sonucu ilçeye bağlı Ayvalık köyünde yamaçtan kopan kaya parçaları Halil Adıyaman'a ait ağıla düştü. Ağılda bulunan 20 küçükbaş hayvan öldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla kaya parçaları ile sağ ve ölen hayvanlar ağıldan çıkarıldı.

Haber ve Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,