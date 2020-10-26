Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalarda 7,55 gram esrar, 3,02 gram eroin, 5,11 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 1160 paket kaçak sigara, 180 paket elektronik sigara tütünü, 170,38 kilogram kaçak tütün ve 157 kaçak cep telefonu ele geçirildiği, 44 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Kaçakçılık ve asayiş ile ilgili Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 12 şüpheli asayiş, 9 şüpheli kaçakçılık, 4 şüpheli ise sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 25 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 17 şüphelinin ilgili birimlere teslim edildiği, 8 şüphelinin çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği aktarıldı.