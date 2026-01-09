Şırnak'ta Vahşi Hayvanlar Koyunları Telef Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şırnak'ta Vahşi Hayvanlar Koyunları Telef Etti

Şırnak\'ta Vahşi Hayvanlar Koyunları Telef Etti
09.01.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Ertak'a ait koyunlara vahşi hayvanlar saldırdı; Vali Ekici, 10 koyun hibe etti.

Şırnak merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bir ağıla giren vahşi hayvanlar, Hasan Ertak'a ait küçükbaş hayvanlara büyük zarar verdi. Şırnak Valisi Birol Ekici'nin talimatı ile mağdur vatandaşa 10 koyun hibe edildi.

23 Aralık 2025'te vahşi hayvanlar, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Hasan Ertak isimli vatandaşın koyun ağılına girerek 35 koyunu telef etmiş, 20 koyunu ise yaralamıştı. Meydana gelen olay nedeni ile hem maddi hem de manevi zarar uğrayan Ertak'a Şırnak Valisi Birol Ekici sahip çıktı.

Mağduriyetin valiliğe bildirilmesi üzerine Şırnak Valisi Birol Ekici'nin talimatıyla harekete geçildi. Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, zarar gören üreticiye destek sağlandı. Yapılan incelemelerin ardından Hasan Ertak'a Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen ve İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin tarafından 10 koyun teslim edilerek bir nebze de olsa yaşanan kaybın telafi edilmesi amaçlandı.

Devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu vurgulayan yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtirken, mağdur vatandaş Hasan Ertak ise destekten dolayı Vali Birol Ekici ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta Vahşi Hayvanlar Koyunları Telef Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:22:12. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Vahşi Hayvanlar Koyunları Telef Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.