Şırnak’ta 19 yaşındaki gencin dili, spor yaparken boğazına kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak’ta 19 yaşındaki gencin dili, spor yaparken boğazına kaçtı

Şırnak’ta 19 yaşındaki gencin dili, spor yaparken boğazına kaçtı
19.05.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta voleybol oynarken yere yığılan 19 yaşındaki öğrenci, dili boğazına kaçınca ambulansta kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü. Vali Ekici, hastanede tedavi gören öğrenciyi ziyaret etti.

Şırnak’ta voleybol oynamak için ısınma hareketleri yaptığı esnada fenalaşarak yere yığılan 19 yaşındaki dershane öğrencisi ölümden döndü. Isınma hareketleri yaptığı sırada dili boğazına kaçan ve ambulansta kalbi duran genç, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla yeniden hayata tutundu.

Olay, Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte voleybol oynamak için salonda bulunan Ömer Faruk Anık (19), ısınma hareketleri yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Dili boğazına kaçtığı belirtilen genç için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Anık, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada kalbinin durduğu öğrenilen genç öğrenciye ambulansta kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Anık’ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile birlikte hastanede tedavisi devam eden öğrenciyi ziyaret etti. Hastane yetkililerinden sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Ekici, olay sonrası tedavisi süren öğrencinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunarak ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Şırnak Şırnak’ta 19 yaşındaki gencin dili, spor yaparken boğazına kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:17
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:51:00. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak’ta 19 yaşındaki gencin dili, spor yaparken boğazına kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.