Son Dakika Haberleri: Sisam'da orman yangını: Yüzlerce turist plajlardan ve otellerden tahliye edildi
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Sisam'da orman yangını: Yüzlerce turist plajlardan ve otellerden tahliye edildi

1 saat önce

Yunanistan'ın Sisam adasında çıkan yangın şiddetli rüzgarlarla bölgeye yayıldı, yüzlerce turist kaldıkları otellerden ve plajlardan tahliye edildi.

Sisam'da orman yangını: Yüzlerce turist plajlardan ve otellerden tahliye edildi, System.String[]

Yunanistan'ın Sisam adasında şiddetli rüzgarla hızla yayılan orman yangınları nedeniyle yüzlerce turist, oteller ve plajlardan tahliye edildi.

Yunan Haber Ajansı ANA, 700'den fazla itfaiye personelinin müdahale ettiği yangınlar nedeniyle yaklaşık 1.000 turistin tahliye edildiğini duyurdu.

Ajansa göre, sahil koruma gemileri hafta sonunda Glikoriza ve Proteas plajlarındaki turistleri Pisagor'daki bir spor salonuna götürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dumanların ada üzerine geniş bir alanı kapladığı görülüyor.

Sisam İtfaiye Müdürlüğü alevlerin bugün büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

'4 ayrı yerde yangın çıkartan iki kişi gözaltına alındı'

Bu arada, Yunan Ekatimerini gazetesi, Mora Yarımadası'nda ormanları kundakladığı şüphesiyle 40'lı yaşlardaki iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bu kişilerden birinin bir, diğerinin de üç ayrı yerde yangın çıkarttığı öne sürüldü.

Bu ayın başlarında Eğriboz Adası'nda bir çam ormanı yanmış, Yunan yetkililer yangının büyük bir ekolojik felakete yol açtığını söylemişlerdi. Ormanın yakınlarındaki bölgede yaşayan yüzlerce kişi tahliye edilmişti.

Yunanistan, turist, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor
Banksy'e ait Brexit duvar resmi bir gecede ortadan kayboldu Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor İklim değişikliği verileri açıklandı: 2050 yılında Roma, Adana kadar sıcak olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:15:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sisam'da orman yangını: Yüzlerce turist plajlardan ve otellerden tahliye edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]