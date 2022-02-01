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"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu sanık olduğu duruşmaya gelinlikle katıldı - Son Dakika

"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu sanık olduğu duruşmaya gelinlikle katıldı

01.02.2022 13:22

Kamuoyunda "Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videolarını paylaşarak hakaret ettiği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya gelinlikle katıldı.

Kamuoyunda "Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videolarını paylaşarak hakaret ettiği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya gelinlikle katıldı.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, sanık Seyhan Soylu ile avukatı katıldı. Duruşmada, müşteki A.E'nin avukatı da hazır bulundu.

Duruşmaya gelinlikle katılan sanık Soylu, müştekinin kendisine tatilde olduğu bir dönemde sosyal medyadan mesaj gönderdiğini anlattı.

Bu kişiyle bir süre görüştüklerini, kendisine mesaj atıp Çeşme'ye çağırdığını aktaran Soylu, "Orada tekne kiraladığını söyledi. Ben de 6 saat boyunca araç kullanarak Çeşme'ye gittim. Yolda iki kez kaza yaptım. Gittiğimde müştekiyi aradım ulaşamadım. Telefonunu, sosyal medyasını her şeyini kapatmıştı. Benimle dalga geçer gibi hareket etmişti. Ben de bu yaptığına sinirlenerek davaya konu paylaşımları yaptım. Bu suçu işledim ancak bunu müşteki bana yaptırmıştır." ifadesini kullandı.

Soylu, bu konu nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Şu an üzerimde müştekinin annesinin giydiğini söylediği gelinlik vardır. Bunu bana müşteki yollamıştır. Ben bunu rezil olmak pahasına giydim." dedi.

Müşteki A.E. ile yüz yüze hiç görüşmediğini kaydeden sanık Soylu, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seyhan Soylu ile müşteki A.E.'nin sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve bir süre arkadaşlık ettikleri anlatılıyor.

Devam eden süreçte müştekinin görüşmek istemediği belirtilen iddianamede, sanık Soylu'nun ise müştekinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından paylaştığı hakaret içeren ifadeler kullandığı aktarılıyor.

İddianamede, bu kapsamda sanık Seyhan Soylu'nun "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret" suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep ediliyor.

Sisi lakaplı Seyhan Soylu sanık olduğu duruşmaya gelinlikle katıldı
Sisi lakaplı Seyhan Soylu sanık olduğu duruşmaya gelinlikle katıldı
Sisi lakaplı Seyhan Soylu sanık olduğu duruşmaya gelinlikle katıldı

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Seyhan Soylu, Hakaret, Çeşme, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu sanık olduğu duruşmaya gelinlikle katıldı - Son Dakika


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