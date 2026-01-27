Şişli'de çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Şişli'de cinayet soruşturması: 2 tutuklama talebi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?