Şişli'de Gündüz Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Şişli'de Gündüz Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

Şişli\'de Gündüz Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı
07.12.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İETT durağında havaya ateş açan M.K. ve olay anını kaydeden H.K. gözaltına alındı.

Şişli'de, bir İETT durağında gündüz vakti havaya ateş açan şüpheli ile o anları kayda alan arkadaşı, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alındı. Öte yandan, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli'de bulunan bir İETT durağında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (22) isimli şahıs, önce aracıyla durağa geldi, ardından eline aldığı silahla gündüz vakti havaya ateş açtı. Şahsın bu eylemi neden yaptığı bilinmezken, yolcu koltuğundaki arkadaşı H.K. (21) ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Daha sonrasında her iki şahıs da olay yerinden uzaklaşırken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Gözaltına alındılar

Cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucu havaya ateş açan M.K. ile o anları kayda alan H.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki M.K. hakkında çeşitli suçlar yönünden idari para cezası uygulanırken, her ikisi hakkında da, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Şişli, İETT, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Şişli'de Gündüz Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

10:12
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baştan iddialı sözler: Türkiye’nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baştan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:27:40. #7.13#
SON DAKİKA: Şişli'de Gündüz Havaya Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.