Şişli'de Hurda Deposu Alev Alev Yanıyor (1)

ŞİŞLİ, Çarık Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞİŞLİ, Çarık Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor. - İstanbul

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