Son Dakika Haberleri: Şişli'de Hurda Deposu Alev Alev Yanıyor (1)

Şişli'de Hurda Deposu Alev Alev Yanıyor (1)

1 saat önce

ŞİŞLİ, Çarık Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli'de Hurda Deposu Alev Alev Yanıyor (1), System.String[]
ŞİŞLİ, Çarık Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:30 Kaynak: DHA

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