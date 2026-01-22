Şişli\'de Kaçak Çatı Katı Yıkıldı

ŞİŞLİ'de çatı katı ruhsatsız olarak yapıldığı gerekçesiyle mühürlenen oteldeki kaçak yapılar Şişli Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Şişli Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde düzenlenen 'kaçak' yapı denetimlerinde İnönü Mahallesi'ndeki otelin çatı katında izinsiz olarak duvarların ve çatı örtüsünün tamamen kaldırıldığı; çatı eğiminin yükseltilerek çelik konstrüksiyonla yeni bir inşaata başlandığını tespit edildi. İki kez 'Yapı Tatil Tutanağı' düzenlenen kaçak yapı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Otelin çatı katındaki kaçak inşaat ile ilgili Şişli Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı alındı. Kararın ardından belediye ekipleri yıkımı gerçekleştirdi. Öte yandan Yapı Kontrol, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri arasında düzenli koordinasyon ile denetimlerin sürdüğü, tespit edilen kaçak yapıların süreceği öğrenildi.