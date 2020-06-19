Şişli'de motosiklet araca çarptı; 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Şişli'de motosiklet araca çarptı; 1 kişi yaralandı
Şişli'de yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayan bir motosiklet sürücüsü bir araca arkadan çarptı.
Şişli'de yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayan bir motosiklet sürücüsü bir araca arkadan çarptı. Islak zeminde duramayan motosiklet sürücüsü takla atıp yere düşerken ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Şişli Belediyesi önünde saat 09.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Belediye otoparkı önünde içeri girmeyi bekleyen sürücüye bir motosikletli arkadan çarptı. İddiaya göre havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan zeminde yaşanan kazada motosikletli duramayarak takla atıp yere düştü. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi belediyenin sağlık çalışanları ve yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Çevredeki meraklı vatandaşlar ise kazayı izlemek isterken sosyal mesafeyi ihlal etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:02 Kaynak: İHA
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