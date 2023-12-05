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Şişli'de hareketli gece! Mutfakta çıkan yangın tüm oteli sardı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Şişli'de hareketli gece! Mutfakta çıkan yangın tüm oteli sardı, 2 kişi yaralandı

Şişli'de bulunan bir otelin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi ile otelden çıkmaya çalışırken düşerek yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

05.12.2023 - 07:00,
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Şişli'de bulunan bir otelin mutfağında çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kişi ile otelden çıkmaya çalışırken düşerek yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Şişli'de hareketli gece! Otelin mutfağında yangın çıktı, 2 kişi yaralandı

DUMANLAR KISA SÜREDE OTELİ SARDI

Yangın, saat 0130 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Yedikuyular Caddesi Kuzukulağı Sokak'ta bulunan otelin mutfağında çıktı. Kısa sürede tüm mutfağı ve oteli saran dumanlardan etkilenen otel müşterileri ve çalışanlar, hızla dışarıya çıktı. Yangın nedeniyle dışarıya çıkmaya çalışan bir kişi düşerek yaralandı.

Şişli'de hareketli gece! Otelin mutfağında yangın çıktı, 2 kişi yaralandı

YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kısa sürede söndürüldü. Düşerek yaralanan otel müşterisi ile dumandan etkilenen bir kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şişli'de hareketli gece! Otelin mutfağında yangın çıktı, 2 kişi yaralandı
Şişli'de hareketli gece! Otelin mutfağında yangın çıktı, 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Şişli, Olay, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de hareketli gece! Mutfakta çıkan yangın tüm oteli sardı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de hareketli gece! Mutfakta çıkan yangın tüm oteli sardı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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