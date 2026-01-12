Site Aidatlarında Yeni Düzenleme - Son Dakika
Ekonomi

Site Aidatlarında Yeni Düzenleme
12.01.2026 14:32
Yeni düzenlemeyle site aidat artışları kontrol altına alınacak, yöneticilerin yetkileri sınırlanacak.

Yüksek site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini değerlendiren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yöneticiler yıllık aidat artışını yalnızca Yeniden Değerleme Oranı kadar yapabilecek, bunun üzerindeki artışlar ancak kat malikleri kurulunun kararıyla mümkün olacak; böylece mali kararlar doğrudan site sakinlerinin kontrolüne geçecektir" dedi.

Yüksek site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenleme çerçevesinde aidat artışlarına sınır getirilmesi, site yönetim şirketlerinin bakanlık denetimine alınması ve kat maliklerinin karar süreçlerinde daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Site aidatları ve yönetimlerinde yeni düzenleme

Düzenlemenin site ve apartmanlarda fahiş aidat artışlarının önüne geçmek, keyfi yönetim uygulamalarını sınırlamak ve yönetim süreçlerini şeffaf hale getirmek amacıyla hazırlandığını belirten Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yöneticiler yıllık aidat artışını yalnızca Yeniden Değerleme Oranı kadar yapabilecek, bunun üzerindeki artışlar ancak kat malikleri kurulunun kararıyla mümkün olacak; böylece mali kararlar doğrudan site sakinlerinin kontrolüne geçecektir. Ayrıca site yönetim şirketleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belgelendirilecek, sınıflandırılacak ve düzenli olarak denetlenecek; vatandaşlara bireysel denetim talep etme hakkı tanınacak. Ortak alanlar, güvenlik, afet önlemleri ve teknik standartlar mevzuata uygunluk açısından izlenecek, tüm süreçler dijital ortamda şeffaf biçimde takip edilecek ve kurallara uymayan şirketlere yaptırımlar uygulanacak" şeklinde konuştu.

Site yönetimlerinde işletme projesi zorunluluğu

Özelmacıklı, "Yeni düzenlemelere göre site yöneticileri sene başında sadece 'Yeniden Değerleme Oranı' kadar artış yapabilecek. Sitelerin ihtiyaçlarına göre bu tutarın üzerinde bir artış yapılması gerekecekse bunun kararını 3 ay içinde toplanması zorunlu olan kat malikleri kurulu yani site sakinleri verebilecek. Bu sayede site yöneticilerinin fahiş ve keyfi tutar belirlemesinin önüne geçilecek. Yasalaşma sonrasında işletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanacak. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapacak. Yeni düzenleme ile site ve apartmanlarda hazırlanacak işletme projeleri; tüm gelir-gider kalemlerini, bakım-onarım planlarını ve öngörülen harcamaları açıkça gösterecek şekilde standart hale getirilecek" dedi.

Maliyet artışları aynı değil

Site yönetim hizmetlerinde genel gider artışı maliyetlerinin değişken olduğuna da değinen Özelmacıklı, "Apsiyon Aidat Endeksi verilerine göre bütçe dağılımları içinde işçilik gideri yüzde 55, enerji maliyetleri yüzde 23, diğer (bakım onarım) giderleri ise yaklaşık yüzde 22 dağılımında gerçekleşiyor. Son 3-4 yıla baktığımızda asgari ücrete yapılan artış, enflasyon oranının çok üzerinde. Bu durum nedeniyle işletme projesine göre hareket etmek önemli. Ayrıca site yöneticiliği ciddi mevzuat bilgisi, mali disiplin ve teknik sorumluluk gerektiren bir meslek oldu. Bu nedenle site yönetimlerinde çalışan herkesin 'Tesis Yöneticiliği Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olması da zorunlu hale getirilmelidir. Bu belge, yöneticilerin belirli bir bilgi ve beceri standardına sahip olduğunu güvence altına alır, keyfi uygulamaların önüne geçer. Altın Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Altın Mesleki Yeterlilik, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kapsamında bu belgenin verilmesine yetkili kuruluşlardan biri. Denetlenen, belgeli ve nitelikli yöneticilerle bu yeni düzenlemelerin sahada gerçek karşılık bulacağına inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Emlak, Son Dakika

16:18
Süper Kupa Finali Sonrası TFF Yöneticileri Arasında Gerginlik
Süper Kupa Finali Sonrası TFF Yöneticileri Arasında Gerginlik
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
