Site yöneticileri birleşti, federasyon kurdu - Son Dakika

SİTELERİN yönetimlerini ele geçirerek haksız kazanç elde eden şebekelere karşı 26 dernek bir araya gelerek 'Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu' kurdu. Federasyon verilen hizmetlere standart getirmeyi, yöneticilerin sertifikalı olmasını amaçlıyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bazı sitelerde yönetim sorunları yaşanabiliyor. Site yönetimlerini yasadışı yollarla ele geçirerek site sakinlerinden fazla aidat ücretleri isteyen şebekeler, tutarlara karşı çıkanlara baskı yapıyor. Bu sorunların çözümü, daha profesyonel ve standart hizmet verebilmek için 26 dernek bir araya gelerek 'Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu' kurdu. Dernekler Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. Düzenlenen törende kurucu derneklerin imzasıyla federasyon kuruldu.

"MAFYATİK DİYE TABİR ETTİĞİMİZ GRUPLARIN ELİNDEN KURTARACAĞIZ"

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, "Site yöneticiliği yapan firmaların oluşturmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarının bir çatı altında buluşacağı bir organizasyon olacak. Artık Türkiye'de gerçekten yöneticilik hizmet, görev ve yetkilerini bilmeden uygulayan insanların siteleri ve toplu yaşam alanlarını yaşanılamaz duruma soktu. Bu çerçevede biz de tesis yöneticileri olarak, profesyonel tesis yönetim firmaları olarak da federasyon olma kararı bundan aylar önce alınmıştı. Şimdi resmen federasyonumuzu bugün burada 14 dernek olarak kuracağız. İmzalar atılacak. Buradaki hedefimiz artık ülkemizde sertifikaya, karneye sahip yöneticilerin hizmet vermesini arzu ediyoruz. Bu anlamda da yine sektörde istihdam ettiğimiz yaklaşık bir buçuk milyona yakın personel var. Bu anlamda bu personellerin de eğitimlere tabi tutulup ülke genelinde konutlarda hizmet etmesini sağlamak istiyoruz. İnşallah çok yakın zamanda federasyonumuzun 2022 mottosunda da sınavlar, sertifikalar gündeme gelecek ve artık sektörümüz bu mafyatik diye tabir ettiğimiz grupların elinden kurtaracağız" diye konuştu.

AMAÇLARINI ANLATTI

Federasyon Başkanı İbrahim Bozan, "Tesis yönetimindeki tüm sektörlerin entegrasyonu bir arada olması, bunlarla ilgili mevzuat düzenlenmesi, kanun düzenlenmesi, doğal olarak da buradan ürün alan vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi sitelerde diğer tesislerde şehirlerarası havaalanlarında, tesis yönetimlerinin profesyonel şirketlerce yapılması, bunların devlete karşı sorumluluklarının belirlenmesi, bunlarla ilgili eğitim, hukuk ve mevzuat çalışmalarının yapılmasını amaçlıyoruz. Buradan çıkacak sonuçtan da daha temel aidat sistemleri, daha temel bakım onarım sistemleri bunların oluşturulup vatandaşımıza sertifikalı, lisanslı ve de karneli olan şirketler tarafından hizmet verilmesinin sağlanmasını amaç olarak güdüyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin çeşitli yerlerinden derneklerle bu konuları uzun zamandır istişare ettik. Bugün kurucu derneklerimiz ve geride evraklarının tamamlayan 25'e yakın derneğimizle birlikte Türkiye'ye Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu'nu kuracağız" dedi.