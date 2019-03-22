Son Dakika Haberleri: Sivas İçin Zirai Don Uyarısı

Sivas İçin Zirai Don Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji tarafından Sivas ve çevresinde zirai don uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji tarafından Sivas ve çevresinde zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; Sivas ve çevresinde 23 Mart Cumartesi gecesi ile 26 Mart Salı sabahına kadar orta kuvvette, yüksek kesimlerde ise kuvvetli don beklendiği bildirildi. Meyvelerin çiçek açma dönemi olduğu için üreticiler, gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldı. Alınması gereken tedbirler konusunda yakın meteoroloji müdürlüklerinden bilgi alınabileceği belirtildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:04 Kaynak: İHA

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