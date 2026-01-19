Sivas-Malatya Yolu Yeniden Açıldı

YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Bölgedeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Sivas- Malatya kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Ulaş ilçesinde yaklaşık 5 saat kapalı kalan yolun açılmasını bekleyen sürücülerin geçişine izin verildi.
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
