Sivas Mehmet Amca\'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti

19.02.2026 10:28
Sivas'ta 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı sahibi Mehmet S, 2025 yılı boyunca halk otobüslerine 3 bin 365 kez binerek rekor kırdı. Mehmet S. 25 binişle günlük rekoru da elinde bulunduruyor. Sivas Belediyesi, toplu taşıma şampiyonunu açıkladığı yazıya, "Otobüsler şehir turu için değil, ulaşım içindir" notunu düştü.

Sivas Belediyesi, 2025 yılına ilişkin toplu taşıma verilerini paylaştı ve yıl boyunca en fazla otobüs kullanan vatandaşı kamuoyuna duyurdu. Verilere göre, 65 yaş üzeri ücretsiz kart sahibi Mehmet S., yıl içinde halk otobüslerine toplam 3 bin 365 kez bindi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet S.'nin 2025 yılındaki yoğun otobüs kullanımı dikkat çekti. Açıklamada, söz konusu yolcunun yıl boyunca 3 bin 365 biniş gerçekleştirdiği belirtildi.

GÜNLÜK REKOR DA MEHMET AMCA'DA

Paylaşılan bilgilere göre Mehmet Amca, 25 biniş ile günlük ulaşım rekorunu da elinde tutuyor. Bu rakam, yılın en yüksek günlük kullanım verisi oldu.

"DİREKSİYON BAŞINDAKİLERLE MESAİ ARKADAŞI OLDU"

Belediye, paylaşımında esprili bir dile de yer verdi. Açıklamada, "Direksiyon başındakilerle mesai arkadaşı oldu" ifadelerini kullanan belediye yetkilileri, yolcuya ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

BELEDİYENİN MESAJI MANİDAR

Açıklamanın devamında toplu taşıma araçlarının kullanım amacına da vurgu yapıldı. Belediyenin mesajında, "Otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir" ifadeleri yer aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Vekiller ömür boyu maaş alıyo hemde bir dönem yapıp emekli oluyo ve çift maaş alıyo ssk bile ödemeden bu amcanın bindigimi batıyo kime zararı olmuş gezsinler tozsunlar en güzelini yapıyolar 36 16 Yanıtla
    Mert kursun Mert kursun :
    işi olan vatandaşta otobüste yer yok diye binemiyor olayın neresindesiniz 23 5
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    gezmesine toz başına kimse bir şey demiyor Bir şeyin, suyunu çıkarmamak lazım onu hatırlatıyor belediye. 21 1
    As81855655 As81855655:
    ben 71 yaşında emekliyim.bedava diye, memurun işe gidiş, öğrencinin okula gidiş saatlerinde otobüs ve metrolarda bedava diye gezmek doğru değil kardeşim.vicdanlı olmak lazım. 8 0
  • Mert kursun Mert kursun :
    bu zaatı 1 yıl toplu taşımadan men edin demekki gezmeyi seviyor 29 9 Yanıtla
  • Ea123123. Ea123123.:
    oh iyi yapmış 8 10 Yanıtla
    Ea123123. Ea123123.:
    belki kimsesi yok.Yalnız biri.Can sıkıntısına dolasıyor. 1 0
  • Armi Larasen Armi Larasen:
    Kimseye zararı olmayan bir vatandaş binsin gezsin göze batmasın helal olsun hakkımız 3 2 Yanıtla
  • kenan orta kenan orta:
    Günde 4 defa dan fazlası ücretli olsun 4 0 Yanıtla
