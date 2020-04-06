Sivas'ta Atatürk Caddesi yeniden araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen hafta araç ve yaya geçişine izin verilmeyen ancak yoğunluğun azalması üzerine hafta sonu açılan Sivas şehir merkezindeki Atatürk Caddesi, yeniden kapatıldı.

Sakin geçen hafta sonunun ardından haftanın ilk iş gününde yoğunluğun yeniden arttığı Atatürk Caddesi'nin girişleri bariyerlerle kapatıldı.

Polis ekipleri, bankaların yoğun olduğu şehrin en işlek caddesinde araç ve yayaların geçişine izin vermedi.

Bu arada cadde kapatılmadan önce bankada işlemlerini sürdüren vatandaşlara da sosyal mesafe kuralı uygulandı. İşlemlerini tamamlayan vatandaşlar daha sonra caddeden çıkartıldı.

Öte yandan Sivas'ın ilçelerine bağlı 10 köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki karantina devam ediyor.