Sivas\'ta Geri Dönüşüm Sergisi Açıldı

Sivas'ta Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından geri dönüşüm sergisi açıldı.
Ülkü Ocakları bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Asena Birimi, Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde geri dönüşüm temalı "Doğaya Saygı Geleceğe Umut" isimli geri dönüştürülebilir materyallerden hazırladığı sanat sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Serginin açılışını yapan Sivas Ülkü Ocakları İl Başkanı Bahadır Gökmen, emeği geçenlere teşekkür etti.
Geri dönüştürülebilir materyallerin sanata ve faydaya dönüştüğü sergide, el emeğiyle hazırlanan anahtarlık ve kitap ayraçları ilgi gördü.
Ürünlerin satışından elde edilen gelirin sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bağışlanarak iyilik hareketine dönüştürüleceği belirtildi.
