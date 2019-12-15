Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

6 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i çocuk 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i çocuk 19 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yiğitler köyünde yaşandı. Bir evde katıldıkları mevlit programından sonra evlerine dönen biri çocuk 19 kişi mide bulantısı ve kusma şikayeti ile Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi Sivas'a sevk edildi. Yoğunluk nedeni ile izinli personel hastaneye çağrıldı. Hastaların yedikleri yemekten etkilenmiş olabileceği düşünülüyor. Rahatsızlıkların kesin nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı. - SİVAS

Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:49 Kaynak: İHA
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